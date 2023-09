Se Calvino oggi… Al Goldoni di Firenze il nuovo spettacolo di Instabili Vaganti ispirato a “Le città invisibili”

In occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, Instabili Vaganti presenta sabato 30 settembre al Teatro Goldoni di Firenze la nuova versione di “The global City”, spettacolo di Nicola Pianzola ispirato a “Le città invisibili”, con coro scenico di giovani danzatori del progetto internazionale Beyond Borders, nell’ambito di AvampostiTeatro Festival organizzato dal Teatro delle Donne.

“The Global City – A Journey Beyond Borders” è uno spettacolo metamorfico, in cui le microstorie raccolte dall’autore nelle maggiori metropoli del pianeta, si ricompongono artisticamente in scena, disegnando una città della memoria, distopica e virtuale.

In questo viaggio planetario oltre i confini, il protagonista, un Marco Polo contemporaneo, compie una serie di trasformazioni, incarnando personaggi diversi e parlando differenti lingue, per raccontare situazioni reali e surreali vissute dalla compagnia nel suo irrequieto errare. Emergono tematiche globali di forte attualità: dalla crisi coreana ai contrasti di classe nel sub-continente indiano, dalle sparizioni forzate in Messico al problema dell’attraversamento delle frontiere che ancora oggi separano molti Paesi.

Nella messa in scena diretta da Anna Dora Dorno – sul palco con Nicola Pianzola e i performer Moody Ghazouani, Arianna Terreno, Eva Luna Betelli, Maria Stella Zangirolami – la “Città Globale” appare come un caleidoscopico meccanismo di suoni, musiche, canti, appositamente composti, e di video proiezioni mappate su superfici metalliche, che invadono questa megalopoli ideale, fino a decorare, come un tatuaggio virtuale, i volti e i corpi dei suoi abitanti.

Volti che diventano schermi di smartphone, corpi che si muovono all’unisono fino a fondersi nella moltitudine e formare un coro “liquido”, in continua trasformazione, in grado di guidare lo spettatore nell’intricato dedalo spazio-temporale di luoghi e ricordi, nei meandri di una città che continua ad ammaliare il viaggiatore perché sospesa tra realtà e immaginazione, narrazione e rappresentazione.

Spettacolo realizzato con il sostegno di MIC – Boarding Pass Plus 22-24, Accademia Perduta Romagna Teatri, Teatro delle Donne.

Teatro delle Donne – AvampostiTeatro Festival 2023

Sabato 30 settembre 2023 – ore 21

Teatro Goldoni – via Santa Maria, 15 – Firenze

Instabili Vaganti

THE GLOBAL CITY

A JOURNEY BEYOND BORDERS

Di Nicola Pianzola

Con ANNA DORA DORNO, NICOLA PIANZOLA

E i performer del progetto internazionale BEYOND BORDERS

Regia Anna Dora Dorno

Musiche originali e sound design Riccardo Nanni

(26 settembre 2023)

