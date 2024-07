Max Gazzè in concerto all’Estate Fiesolana

Dopo il “Preludio”, per Max Gazzè è tempo di “Interludio”. Arriva il secondo capitolo del suo nuovo tour “Amor Fabulas” che, dopo aver viaggiato con successo nei teatri più belli d’Italia, prosegue en plein air verso il Teatro Romano di Fiesole, lunedì 29 luglio nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2024.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.5961293 – info@prgfirenze.it.

Innanzitutto la scaletta: Gazzè regalerà al pubblico tanti brani suonati dal vivo per la prima volta. E nuovo sarà anche il vestito che Max cucirà addosso alle canzoni, grazie a una formazione ricca di strumenti particolarmente fascinosi, che lo accompagnerà per una versione acustica e originale dei brani: il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e la chitarra di Max Dedo, quella di Daniele Fiaschi, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You.

Parte integrante dello spettacolo sarà l’inedita scenografia: un’installazione artistica di Francesco Filosa dal titolo “The Sound Energy”. Suoni e connessioni sono gli elementi fondanti di un disegno scenico in cui lo spettatore è parte integrante di una rappresentazione visiva che ha propulsioni e origini ancestrali. “The Sound Energy” è il micro-universo metaforico dentro il quale la musica prende vita: al centro della scena è collocato un disco luminoso rappresentante Sirio, la stella più brillante del cielo, visibile da ogni angolo della Terra; la luce viene spezzata solo dall’opportunità di trasmissione e condivisione, incarnate dall’aerofono artisticamente riprodotto da Filosa e ispirato a quelli della Seconda guerra mondiale. Così quello che in campo militare era un intensificatore di suoni, una sorta di microfono direzionale che permetteva di captare i rumori a lunga distanza e individuare così la direzione di provenienza di aerei nemici, diventa uno strumento per amplificare suoni, luci e suggestioni. Proprio questo elemento, infatti, prenderà vita durante il concerto: da esso si propagheranno dei fili luminosi che, collegati a ciascuno strumento musicale.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo. In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, una energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, Max ha suonato in tre continenti (Europa, America, Asia), è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa; ha collaborato con oltre 30 artisti tra italiani e internazionali (tra cui Stewart Copeland). Musicista e compositore versatile, capace di spaziare dal punk al pop, fino alla composizione sinfonica (“Alchemaya”). I suoi testi più poetici (L’uomo più furbo, Figlia, Su un ciliegio esterno, Mentre dormi), le sue composizioni più sperimentali (Il bagliore dato a questo sole, Questo forte silenzio o Colloquium Vitae), sono amati tanto quanto le sue più note ‘canzonacce’ (Una musica può fare, Sotto casa, La vita com’è).

L’Estate Fiesolana 2024 è organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane. Sponsor Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze e Sammontana.

Appuntamento al Teatro Romano (Largo Fernando Farulli, Fiesole – FI).

(23 luglio 2024)

