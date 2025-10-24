Marco Masini, 35 anni di carriera da festeggiare con il suo pubblico

Trentacinque anni di carriera che hanno segnato la musica italiana, 35 anni dall’album di debutto, 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine”. Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti che l’artista condivide insieme al suo pubblico con il tour “Ci vorrebbe ancora il mare”. Immancabile la tappa nella sua Firenze, sabato 25 ottobre al Mandela Forum, per ripercorrere un repertorio che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni.

Nel 1990, con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, Marco Masini vinse la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottenne un ottimo riscontro di pubblico e gli seguì la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vendette oltre 800.000 copie e, oltre a “Disperato”, l’altro grande successo fu “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calcò il palco del Festivalbar ’90 e che dà il nome a questo tour.

Il 2025 coincide anche con il 30° anniversario del quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che conteneva “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventò il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d’oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010.

In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, attraverso pezzi indimenticabili come “Perché lo fai” (terzo posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri.

Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali (https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR).

Le date del tour “Ci vorrebbe ancora il mare” sono prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music. RTL 102.5 è radio ufficiale del tour, Birindelli Auto è automotive partner.