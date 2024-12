Debutta “La Sognatrice”: la danza di Paola Corsi e la regia di Leonardo Capuano sulle atmosfere di Agota Kristof, Aldo Nove e Chandra Livia Candiani

Un’opera nata dall’incontro di due artisti, due esperienze, due sensibilità: quelle della danzatrice formata alla scuola di Pina Bausch, Paola Corsi e dell’applaudito attore, regista e drammaturgo Leonardo Capuano. Debutta sabato 14 dicembre ore 21.00 in prima assoluta al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R) “La Sognatrice”, storia di una donna che fa dello sradicamento la dimensione quotidiana del suo esistere prodotta da tre realtà artistiche d’eccellenza: Teatri d’Imbarco e Versiliadanza in collaborazione con Il Lavoratorio. La drammaturgia è originale ma le atmosfere e le parole di Agota Kristof ne “L’ora grigia” e di due grandi poeti italiani, Aldo Nove e Chandra Livia Candiani, sono punti di riferimento centrali nella vicenda della protagonista (Corsi, sola in scena) che, attingendo al contenuto dei bagagli che porta sempre con sé, crea nuovi e diversi habitat: luoghi per lei stessa e per i personaggi che evoca e immagina. Nel suo sognare elabora bizzarre teorie filosofiche sulla vita, l’amore, le relazioni, lo scorrere del tempo. Una figura che si stacca dal mondo per provare a capirlo, nello sforzo di dare un senso alla volontà di continuare ad esistere quando il futuro risulta essere un territorio più angusto del passato. Un’impresa che tocca a ogni uomo e donna per cui, per quanto eroica, allo stesso tempo non ha niente di eccezionale (info: www.teatroflorida.it).

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del cartellone firmato Versiliadanza, realtà residente al Florida e guidata da Angela Torriani Evangelisti che da oltre 30 anni si distingue per l’impegno di ricerca, diffusione e produzione dell’arte coreutica. “La solitudine è un momento magico – spiegano gli artisti – pieno di incanto e di spavento. Si è bambini, soli, a interpretare il mondo senza coordinate o punti di riferimento. Il pensiero crea mondi che diventano reali. Ci sono cose che possono accadere solo quando si è soli. Il desiderio, apparentemente impossibile, della figura femminile protagonista è di voler star sola ma con qualcuno; di poter dividere con chi ama il momento più intimo di sé, la propria solitudine. Il personaggio crea dunque un artificio: immagina di avere sempre con sé un compagno che possa capire, che l’aiuti a prendersi cura di sé e la conduca dove da sola non è mai stata e forse non potrebbe andare. La solitudine per questa donna è un percorso per poter tornare nel mondo senza disturbarlo. È il sogno di avvicinarsi senza paura alla propria solitudine e a quella di tutti”.

Artista con in curriculum collaborazioni con coreografi di tutto il mondo – da Nagendra Prasad a Amy Voris, da Nicholas Rowe a Jochelle Pereña e Paloma Lopez –, Paola Corsi si è formata al prestigioso Laban Centre di Londra e ha approfondito il teatro-danza con ballerini di Pina Bausch, in special modo Julie Ann Stanzak e Mark Alan Wilson. Artista a tutto tondo, si dedica anche allo studio della danza butô con il coreografo del Folk Tanz Studio Mitsuru Sasaki e si avvicina al teatro collaborando con Leonardo Capuano. Dal canto suo Capuano, veterano del palcoscenico, è portatore di un teatro rigoroso. Tra i tanti successi della sua lunga carriera la collaborazione con Alfonso Santagata negli spettacoli “Ubu Re” e “Terra sventrata”, e con la compagnia Lombardi-Tiezzi ne “Gli uccelli” di Aristofane. Nel 2017 inizia il sodalizio col regista Alessandro Serra come protagonista di “Macbettu”, insignito del premio ANCT 2017 e del premio UBU 2017 come miglior spettacolo dell’anno. Attivo anche al cinema, Capuano ha ricoperto il ruolo di Sanna in “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo (presentato a Venezia 2021), mentre per la tv è stato Salvatore Berto in “Vostro Onore” di Alessandro Casale.

Le attività di Versiliadanza al Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell’Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.

PAOLA CORSI | LA SOGNATRICE

di e con Paola Corsi

con la collaborazione drammaturgica e registica di Leonardo Capuano

disegno luci Elena Piscitilli

produzione Teatri d’Imbarco e.t.s. e Versiliadanza

in collaborazione con Il Lavoratorio

Teatro Cantiere Florida

via Pisana 111 Rosso

50143 Firenze

(13 dicembre 2024)

