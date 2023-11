Concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 12 e lunedì 13 novembre

Ancora ospiti internazionali per il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana. Sarà il pianista azero Oleg Marshev ad affiancare l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Corrado Valvo, domenica 12 e lunedì 13 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze). Al centro delle serate due amate pagine mozartiane, il “Concerto per pianoforte n. 11 in fa maggiore, K 413” e il “Concerto per pianoforte n. 23 in la maggiore, K 488”. Completa il programma il “Concerto per archi” di Nino Rota.

“Una via di mezzo tra il troppo facile e il troppo difficile”, così lo stesso Mozart descrisse in una lettera al padre il “Concerto per pianoforte n. 11”. Dalla scrittura elegante e tornita, il “Concerto in la maggiore per pianoforte e orchestra K. 488” è un saggio dell’estro cameristico del genio di Salisburgo.

Oleg Marshev si è formato con Valentina Aristova alla celebre Scuola Gnesiny di Mosca per perfezionarsi poi con Mikhail Voskresensky al Conservatorio moscovita. Premiato a diversi concorsi internazionali, ha all’attivo decine di uscite discografiche, tra cui le opere per pianoforte e orchestra dei più grandi compositori russi, da Tchaikovsky a Shostakovich. Sul podio, come detto, sale Corrado Valvo, giovane e promettentissimo direttore – oltreché pianista e compositore – apprezzato anche dal pubblico straniero.

Al primo violino Marco Lorenzini sarà affidato un Giuseppe Bargelli del 1929, strumento che rimanda al primo periodo di questo liutaio dallo stile personale e oggi ricercatissimo.

Inizio concerti ore 21. Biglietto 10 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225.

Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Conservatorio Cherubini Firenze e Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.

Domenica 12 e lunedì 13 novembre 2023 – ore 21

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Pianoforte OLEG MARSHEV

Direttore CORRADO VALVO

Musiche di W.A. Mozart, N. Rota

Violino: Giuseppe Bargelli, Firenze 1929

(7 novembre 2023)

