Scritte antisemite sui muri dell’università di Firenze, Polo di Novoli

L’UAII (Unione delle Associazioni Italia Israele), l’Associazione Italia Israele di Livorno

L’Associazione Fiorentina Amici di Israele condannano senza se e senza ma le scritte comparse qualche ora fa sui muri dell’università di Firenze, Polo di Novoli, dal chiaro tenore antisemita. Messaggi come “Israele Assassino” o “Israele nazista” o, ancora, inni a una asserita resistenza palestinese, di fatto, legittimando la violenza, non sono solo opera innocua di qualche writer ideologizzato.

Queste affermazioni oltre a essere false, mistificatorie e chiaramente antisemite, si rivelano molto gravi e pericolose in questo momento di grande tensione internazionale. Ma ciò che è ancora più grave è il fatto che gli studenti universitari israeliani non si sentano sicuri

all’interno delle mura della facoltà e che denuncino che le istituzioni accademiche non stanno facendo tutto il necessario per condannare Hamas e i suo atti terroristici.

L’UAAI nell’esprimere massima solidarietà a questi studenti non può che prendere atto di un clima obiettivamente pesante che si respira in città e invita le istituzioni tutte, anche universitarie, a uscire da ogni ambiguità e ad adoperarsi per tutelare gli studenti israeliani che vivono e frequentano le facoltà fiorentine. L’Università è un luogo di cultura, dialogo e confronto democratico e non può divenire teatro per manifestazioni pericolose e antisemite.

Firmano il comunicato Celeste Vichi, presidente Nazionale dell’Unione Associazioni Italia Israele e Associazione Italia Israele di Livorno e Kishore Bombaci, Presidente dell’Associazione Italia Israele.

(18 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata