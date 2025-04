Maltempo, sopralluogo del presidente Eugenio Giani in Versilia: “Chiesto lo stato d’emergenza”

di Redazione Maltempo

Sopralluogo del presidente Eugenio Giani in Alta Versilia questa mattina dove, dopo la nottata difficile a causa del maltempo e delle piogge copiose, si sono mossi sui territori diversi fronti di frana. Uno dei più importanti, a Stazzema, dove lo smottamento ha provocato danni alle infrastrutture stradali lasciando isolate anche diverse abitazioni.

“Abbiamo provveduto subito a dichiarare lo stato d’emergenza regionale – ha detto Giani da Stazzema – che ci permetterà di coprire con 3 milioni di euro le somme urgenze nei singoli comuni. Stiamo al momento attenzionando insieme alla Protezione civile una quindicina di Comuni. Potrebbero essere di più ma lo vedremo nelle prossime ore e saremo più precisi”.

Le varie frane verificatesi nel corso della notte hanno colpito i Comuni della provincia di Massa-Carrara e soprattutto quelli di Lucca.

“Le squadre stanno provvedendo a rimuovere i detriti dalle strade – ha proseguito Giani – che consentono di raggiungere i borghi ancora isolati. Questa zona di Stazzema, insieme a Seravezza, Camaiore e Pietrasanta risulta al momento quella più colpita. Sono venuto di persona per incontrare i sindaci, Lorenzo Alessandrini di Seravezza, Maurizio Verona di Stazzema, Marcello Pierucci di Camaiore. Ho sentito poco fa Gianni Lorenzetti di Montignoso e devo dire che con loro stiamo lavorando per vedere quali interventi fare per ripristinare velocemente la normalità”.

Nuovo punto della situazione nella mattina del 19 aprile con tutti gli enti locali interessati.

(18 aprile 2025, ultimo aggiornamento ore 16.45)

