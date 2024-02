Lucca. Uccide la moglie a coltellate e si costituisce

I Carabinieri sono intervenuti in provincia di Lucca dove un 56enne ha ucciso a coltellate la moglie e poi si sarebbe costituito. La notizia dalla cronaca regionale del quotidiano Repubblica.

Secondo la ricostruzione l’accoltellamento è avvenuto al culmine di una violenta lite famigliare. E’ l’ennesimo femminicidio in Toscana di un’altra donna ammazzata dal marito da cui si stava separando.

I fatti a Fornaci di Barga in provincia di Lucca; autore dell’omicidio un uomo italiano di 55 anni che ha ucciso la moglie, Maria Ferreira, di 52 anni, cittadina brasiliana, dalla quale stava divorziando. L’uomo è poi rimasto sul posto, in strada, fino all’arrivo dei carabinieri. Arrestato per omicidio volontario.

La coppia, secondo quanto si è appreso non viveva più insieme.

(26 febbraio 2024)

