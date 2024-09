La Rete Aretina Pace e Disarmo alla “Marcia della pace e della fraternità”

La Rete Aretina Pace e Disarmo ha aderito e partecipato alla “Marcia della pace e della fraternità” che si è svolta ad Assisi sabato 21 settembre. La giornata è stata scandita da due eventi: al mattino oltre 30 relatori si sono alternati davanti a una platea di circa 500 persone nelle sale della Domus Pacis di S. Maria degli Angeli, portando la testimonianza e le proposte dei vari settori della società civile (associazioni laiche e religiose, mondo della scuola e università, amministratori locali, partiti politici, europarlamentari). Nel pomeriggio si è svolto il corteo che ha raggiunto Assisi, a cui la Rete Aretina ha partecipato portando lo striscione già usato per accogliere il Presidente Mattarella lo scorso 25 aprile in visita a Civitella in Val di Chiana.

Il titolo della giornata “Prima di tutto la Pace” è solo apparentemente banale: vuole ricordare al mondo della politica che pretendere di risolvere i conflitti con la guerra è un inganno.

(22 settembre 2024)

