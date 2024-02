Attacco al Consolato americano a Firenze: è allarme terrorismo

L’attacco con molotov al consolato americano a Firenze di due notti fa è stato rivendicato con un video di 1 minuto e 50 secondi, scrive Repubblica, dal titolo “The World is Hamas”, in una rivendicazione globale che ricorda molto da vicino i proclami dello stato islamico (quello che doveva essere stato sconfitto grazie a Turchia e Siria che nel frattempo bombardavano i Curdi), video subito fino sotto la lente d’ingrandimento dell’anti terrorismo e della Dda.

Nel video, girato di notte, si vede la sede del consolato americano. “Oggi è il 30 gennaio. Tra 24 ore cominceremo, se Dio vuole, con la prima operazione “morte ai sionisti” in Europa – il testo che scorre, tradotto in italiano, segue una voce fuori campo in arabo – l’obiettivo è il lancio di 2 bombe a 1-2 metri dal consolato generale degli Usa a Firenze, solo come avvertimento. Tuttavia, se l’Italia e l’Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la vera prima operazione e sappiate che oltre metà degli obbiettivi non sono israeliani o americani”.

Il terrorismo arabo di matrice islamista annuncia sempre quello che farà e questi non sembrano davvero essere giorni adatti a prendere le rivendicazioni sottogamba.

(3 febbraio 2024)

