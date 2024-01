Viabilità a Pistoia: nei giorni 4, 5, 8 e 9 gennaio divieto di transito e di sosta in un tratto di via del Villone

Nelle giornate di giovedì 4, e venerdì 5 gennaio dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 16 e lunedì 8 e martedì 9 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 13 alle 16 in via del Villone (nel tratto tra via Donatori del Sangue e via dei Mercati) saranno vietati il transito e la sosta. Il provvedimento è necessario per eseguire interventi di manutenzione del verde (potature).

Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dagli interventi. Il percorso alternativo è previsto da via Clemente IX poi via Dalmazia per proseguire in via dello Specchio. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso e l’indicazione del percorso alternativo.

(3 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata