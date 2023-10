Spara tra la folla: 22 morti, 60 feriti e sparatore in fuga. Accade negli USA

L’uomo è in fuga e la polizia è sulle sue tracce, ma è ancora armato e si temono altre vittime. E’ il momentaneo epilogo della strage in tre tempi avvenuta a Lewiston, nel Maine, dove un uomo di mezz’età ancora in fuga ha sparato con un fucile mitragliatore in due locali della cittadina per poi spostarsi in una dei supermercati Walmart e sparare ancora. Sono ventidue i morti e sessanta i feriti.

L’uomo, bianco e di mezza età, identificato come Robert Card, è in fuga e la Polizia ha ordinato alla cittadinanza di chiudersi in casa. Il primo assalto alle 18.45 locali del 25 ottobre, poi gli altri due attacchi e la fuga in auto. Il mezzo è stato ritrovato abbandonato nella vicina città di Lisbon, qualche ora dopo.

(26 ottobre 2023)

