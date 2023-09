San Giorgio, giovedì 14 settembre apertura straordinaria serale dedicata alle danze americane

Giovedì 14 settembre la Biblioteca San Giorgio saluta gli ultimi giorni d’estate riaprendo le proprie porte in orario serale per un evento organizzato sotto l’egida di You Lab, l’american corner della biblioteca di via Pertini.

I wanna dance with somebody è il titolo della serata, dedicata a due balli tra i più tipici della cultura americana: lo swing e il country. Insieme a insegnanti e allievi delle scuole Swing Mood e Pistoia Country Dancer sarà possibile conoscere, assistere, sperimentare e divertirsi con lezioni, esibizioni e social dance al ritmo di swing e country a partire dalle 21 fino a mezzanotte e oltre, in due diversi spazi della biblioteca.

Dalle 17 alle 22 nella galleria centrale è allestito Di libro in libro, il mercatino del libro usato a cura degli Amici della San Giorgio. Per l’occasione resta aperta fino alle 24 anche la caffetteria San Giorgio all’interno della biblioteca. L’evento è gratuito e senza necessità di prenotazione. Ecco il programma. Al piano terra si terrà Country in biblioteca: dalle 21 alle 22 si esibirà il gruppo Pistoia Country Dancer, dalle 22 alle 22.45 si terrà una lezione di prova per principianti di Country Line Dance (ballo di gruppo) e dalle 22.45 a mezzanotte si svolgeranno esibizioni e balli di gruppo. Nella sala Dipartimenti è in programma Swing in biblioteca: dalle 21 alle 21.45 sarà possibile partecipare alla lezione di prova per principianti di Lindy Hop (ballo swing), dalle 21.45 a mezzanotte è previsto “Social dance” con Dj Portofino.

(11 settembre 2023)

