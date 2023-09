“Il Pd ha perso la bussola”. Il comunicato di FdI Siena

“Leggiamo sulla stampa cittadina farneticanti affermazioni di esponenti locali e provinciali del Pd su una presunta svolta reazionaria dell’amministrazione Fabio, in relazione alla sorveglianza messa in atto presso il Parcheggio il Duomo. Sorveglianza intesa a salvaguardare la possibilità dei cittadini di usufruire in tranquillità dei posti auto da loro acquistati, “armata” per definizione in quanto altrimenti impossibile da esercitare” così il comunicato stampa di FdI ricevuto in redazione.

“Il Pd, ancora tramortito dalla sconfitta elettorale, si copre ancora una volta di ridicolo in quanto è ben noto come l’amministrazione comunale, che orgogliosamente e convintamente sosteniamo, fin dal giorno del suo insediamento è impegnata in prima fila nel dare risposte solidali ed efficaci al problema dei migranti, in collaborazione con tutte le altre istituzioni e col volontariato. Abbiamo la massima comprensione per i dirigenti del Pd che, sentendo traballare la poltrona sotto il duro attacco portato loro da numerosi e autorevoli iscritti al partito che ne contestano le evidenti insufficienze, cercano di sviare l’attenzione dalle loro magagne, ma così risultano solamente patetici”.

Questo il colorito comunicato stampa che viene pubblicato integralmente.

(11 settembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata