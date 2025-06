Elly Schlein a Firenze per cinque sì ai referendum

di Redazione Politica

L’8 e 9 giugno in occasione della tornata referendaria – cinque SÌ ai referendum su lavoro e cittadinanza per dire “sì” a un’Italia più equa, inclusiva e democratica – si apre un’occasione importante e forse irripetibile, visti i chiari di luna.

A questo proposito Elly Schlein sarà in piazza d’Azeglio a Firenze per un appuntamento alle 17.00 per chiarire gli ultimi dubbi e lanciare l’ultima settimana di campagna referendaria.

(30 maggio 2025)

