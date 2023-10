Detenuti e inserimento lavorativo, un convegno conclude il progetto Milia. Il 27 ottobre a Livorno

Con un convegno si concludono i 4 anni di attività di Milia, progetto della Regione Toscana nato per sperimentare modelli di inclusione lavorativa dei detenuti ristretti nel carcere di Gorgona e di quelli beneficiari del lavoro all’esterno (ex art. 21 OP) a Pianosa provenienti dalla Casa di reclusione di Porto Azzurro.

Il convegno si terrà a Livorno presso la Camera di Commercio in piazza del Municipio venerdì 27 ottobre. Sarà non solo l’occasione per illustrare i risultati del progetto finanziato nell’ambito del Pon Inclusione con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ma costituirà momento di confronto sullo sviluppo economico e l’attrattività turistico-naturalistica delle due isole dell’Arcipelago toscano, anche con il coinvolgimento delle persone detenute nelle strutture detentive.

L’appuntamento, dal titolo “Pianosa e Gorgona: prospettive future tra inclusione socio-lavorativa, sviluppo economico e rurale e vocazione turistica e naturalistica”, è in programma dalle 9 del mattino. È suddiviso in alcune sessioni che vedranno la partecipazione della vicepresidente della Regione e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi e dell’assessora a istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini, della dirigente del Ministero della Giustizia Paola Giannarelli, del Provveditore regionale Amministrazione Penitenziaria Pierpaolo D’Andria, del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri, del Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà Giuseppe Fanfani, del sindaco di Campo nell’Elba Davide Montauti, dell’assessore al lavoro del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini, del direttore di Anci Toscana Simone Gheri.

In apertura i saluti istituzionali dell’assessora Nardini a cui seguirà alle 10.30 la tavola rotonda “Il progetto MILIA in Toscana Politiche attive e formazione: un modello per l’inclusione socio-lavorativa di detenuti ed ex detenuti”. Contemporaneamente prenderà il via un altro incontro, “Sistema Isole: esperienze e progetti a confronto”. Stefania Aru della Regione Sardegna porterà l’esperienza fatta nelle colonie penali agricole in Sardegna, dove l’inserimento socio-lavorativo ha conosciuto anche dimensione aziendale.

Alle 12, tavola rotonda di chiusura sulle “Prospettive e governance per lo sviluppo futuro delle due isole” a cui prenderà parte, tra gli altri, la vicepresidente Saccardi.

(26 ottobre 2023)

