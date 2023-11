“Addivenire a un dialogo finalizzato alla pace con la comunità palestinese”, l’Associazione Fiorentina Amici di Israele appoggia Enrico Fink

L’Associazione Fiorentina Amici di Israele aderente all’Unione delle Associazioni Italia Israele, desidera manifestare il proprio appoggio alle parole del Presidente della Comunità Ebraica di Firenze, Enrico Fink, nella risposta alla lettera di Barbara Gagliardi, presidente dell’Associazione di amicizia italo-palestinese di Firenze.

Condividiamo – afferma Kishore Bombaci, Presidente dell’Associazione – quanto dichiarato dal Presidente Fink in ordine alla necessità di addivenire a un dialogo finalizzato alla pace con la comunità palestinese e con chi si rende protavoce di tale comunità. Ma condividiamo con Fink anche l’appello affinché tale dialogo dialogo sia basato sulla verità e rifugga ogni mistificazione sui fatti e abdichi all’intollerabile doppiopesismo che viene utilizzato con finalità palesemente anti- israeliane.

Purtroppo, né sui canali social dell’Associazione Italo-Palestinese né sugli organi di stampa si vede traccia di questa demistificazione necessaria cui accenna anche, nella sua lettera il Presidente Fink. Ancora oggi – continua Bombaci – assistiamo a un vergognoso doppio standard tipico della narrazione sulla guerra in Merdioriente, che ignora completamente e omette clamorosamente ogni riferimento sulla sofferenza immane degli israeliani, non solo di quelli ancora ostaggio di Hamas, ma anche di tutta la popolazione che vive sotto la costante minaccia dei missili lanciati dalla Striscia di Gaza. Una narrazione tutta incentrata sulle sofferenze dei palestinesi, la cui origine è da ricercarsi solo ed esclusivamente nelle vergognose azioni di Hamas, che dimentica quelle degli ebrei massacrati il 7 Ottobre, delle loro famiglie e di quanti ancora sono in mano dei terroristi. Bene fa, dunque, il Presidente Fink a denunciare tale doppio standard che dai media si estende alle organizzazioni per la tutela dei diritti umani e financo – aggiungiamo noi – alle Nazioni Unite.

La via della pace e del dialogo di cui parla la Gagliardi – continua Bombaci – non può che passare da un “cessate il fuoco” che deve riguardare anche i terroristi di Hamas e di Hezbollah che continuano a bombardare Israele, nel silenzio generale di stampa e tv. Non può inoltre che passare dalla cessazione di quella violenza verbale che emerge e trasuda dalle pagine web delle associazioni Pro Palestinesi che giustamente Enrico Fink denuncia con forza.

Fin quando da quei canali di informazione si continuerà a inneggiare a quanto avvenuto il 7 Ottobre misconoscendone la natura terroristica, e fin quando Hamas sarà considerata una forza di legittima resistenza contro un presunto occupante sionista, le belle parole della Gagliardi sono destinate a rimanere vuota retorica, peraltro unilaterale.

Siamo perfettamente d’accordo con Fink – prosegue Bombaci – nel denunciare questo intollerabile approccio che fa torto alla giustizia e che mortifica ogni possibile speranza di pace e di dialogo. Nel momento in cui non vi è riconoscimento della legittimità dell’esistenza dello Stato di Israele, e fin quando verranno osannati i terroristi che ne auspicano la cancellazione dalle carte geografiche, la pace sarà irraggiungibile e le belle parole, rimarranno soltanto belle parole.

Per questo, come Associazione Fiorentina e come UAII ci sentiamo di sostenere l’appello della Comunità Ebraica di Firenze affinché le associazioni di amicizia con la Palestina diano corso alle nobili intenzioni enunciate dalla Presidente Gagliardi iniziando a mutare radicalmente il proprio registro comunicativo e che, insieme, nel rispetto delle reciproche posizioni e nel pieno riconoscimento della rispettiva legittimità, si possa aprire una pagina nuova fondata, come sostiene il Presidente Fink, sulla cultura del dialogo, della fratellanza e della pace.

(14 novembre 2023)

