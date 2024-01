Maltempo, codice giallo per neve e vento per venerdì 19 gennaio

Previsto per domani, venerdì 19 gennaio, ingresso di aria fredda da nord dal pomeriggio con nevicate, al più moderate, sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve valido dalle 14 fino alla mezzanotte di venerdì per le aree settentrionali (bacino del Reno e Romagna Toscana). Emesso anche un codice giallo per vento che interesserà Appennino e zone sottovento (alto Mugello), Arcipelago,tratto di costa tra Livorno e Piombino e rilievi collinari centro meridionali.

Infine da segnalare anche un codice giallo per mareggiate valido fino alle 15 di venerdì per Arcipelago e costa centro-settentrionale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.

(18 gennaio 2024)

