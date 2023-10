Firenze capitale della ceramica con la XXIV edizione della Fiera Internazionale della Ceramica

Firenze ritorna capitale della ceramica sabato 7 e domenica 8 ottobre in Piazza Santa Croce per la XXIV edizione della Fiera della Ceramica, portando con sé la creatività e l’arte di 90 ceramisti contemporanei provenienti da tutta Europa. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Arte della Ceramica e La Fierucola APS, offrirà non solo un’opportunità di vendita, ma anche un risvolto pedagogico offrendo al pubblico l’occasione di immergersi nel mondo della ceramica attraverso varie iniziative come laboratori didattici per bambini, momenti dimostrativi di lavoro e incontri dedicati a metodi di cotture ceramiche complesse, in particolare sulla cottura in forni a legna.

Saranno 90 gli artigiani-artisti della ceramica contemporanea provenienti da tutta Europa, che rappresentano sia esperti del settore che nuove promesse. Tra di essi, spicca la presenza dell’artista valdarnese Marco Bonechi, pluripremiato per le sue sculture in terracotta. Il talentuoso francese Yvon Gauchot presenterà le sue creazioni in “terre vernisee,” una tecnica di ceramica invetriata che conferisce un aspetto vetroso ai manufatti. L’inglese Robert Cross del Gabbiano Studio Pottery, il quale esporrà ceramiche grès cotte in forno a legna e a gas, oggetti unici per l’arredamento della casa e del giardino. Sarà presente anche la Scuola della Ceramica di Vietri sul mare (Salerno), una realtà molto importante per la formazione dei giovani ceramisti, che presenterà i manufatti degli allievi.

La manifestazione presenterà una vasta gamma di materiali ceramici, tra cui maiolica, porcellana, raku, grès cotto a legna, cotto a riduzione, shino, smalti di cenere e smalti a lustro, declinati in oggetti d’uso quotidiano, opere d’arte, sculture, gioielli e molto altro. Oltre alle presenze italiane, quest’anno vedremo anche Slovenia, Polonia e Francia, ognuna portatrice di culture e tecniche di lavorazione diverse.

La fiera offrirà inoltre laboratori di manipolazione dell’argilla per bambini e altre attività ricreative guidate da maestri ceramisti. I laboratori si svolgeranno sia il sabato che la domenica in orario 10,30-12,30 e 16-18, per prenotare scrivere una mail a fieradellaceramica@gmail.com inserendo il numero di candidati ed il telefono. All’interno della piazza, sarà possibile scoprire anche stand di enogastronomia biologica.

In occasione della manifestazione l’associazione Arte della Ceramica lancia il nuovo sito www.artedellaceramica.net.

Inoltre, prima dell’apertura ufficiale della fiera, il 6 ottobre presso la sede di Artex in via Giano della Bella 21, la Scuola Regionale di Ceramica Vietrese si presenterà con un evento speciale che vedrà la partecipazione di Armida Filippelli, assessore regionale campano alla formazione professionale, del sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone e di Daniele Benincasa, assessore alla Ceramica.

I partecipanti in ordine alfabetico: Amanuma Umi, Armanini Silvia, Bagetto Alberto, Bagnasco Maria Luisa, Baldelli Simona, Bardelli Cinzia, Boccaron Raymond, Boggi Fosca, Boin Emmanuèl, Bonechi Marco, Buzio Martina, Cabal Lopez Lorena M., Calderini Valentina, Campi Enrica e Voghera Massimo, Carter Joanne Marie, Chessa Dalila, Chiavegato Laura, Ciancaglini Fabio, Claesson Henrik, Consoli Martina, Cross Robert Nino, Cucci Jacopo, D’arienzo Teresa, Dalla Rosa Fabio, Davies Terry, Degli Innocenti Giampietro, Del Giudice Michele, Deplance Eric, Di Martino Cristina, Donzelli Giovanni, Facci Antonella, Faletti Guido, Federici Sara, Gambogi Stefano/Federica Cipriani, Garnier Corinne, Gauchot Yvonne, Gelli Matilde, Gesù Ruggero, Giusti Sandra-Stefano-Lapo, Gravini Dominique, Guidotti Perla, Guillot Louise, Guilvard Fanny, Innocenti Stefano, Keller Elvira, Krief Dafi,Laghi Paola, Lancellotti Angela, Lavinia Leschiutta, Maffucci Mariagioia, Gioielli Luca, Luca Mainardi, Mantovani Sara, Marcadent Giuseppe, Marti Lidia, Mastromatteo Maurizio, Matchneva Daria, Mathieson Kirstie, Mercedes Enne, Migliori Giacomo, Miñambres Marta, Minini Elisabetta, Monduzzi Marta, Motta Riccardo/Marica Draicchio, Nadalini Leandro, Pacilio Lara, Scuola di Ceramica Vietrese, Parati Manuele, Perrin Christine, Piani Laura, Piattino Cristina, Pisapia Claudio, Pisu Valentina, Poloniato Diego, Pozzi Lorella, Ramacciotti Federica, Raugia Elena, Reali Rosella, Redditi Silvia, Sasso Elisa, Schaffner Sandra/Lara Montecchi, Sciancalepore Caterina, Smahelova Nora, Staccioli Paola, Stocco Valentina, Thiel Ingrid,Tranquilli Fabrizio,Tripodi Domenico, Vannini Alina Anna, Venuta Giovanni, Zupe Kaja.

L’organizzazione è a cura di Arte della Ceramica Associazione di Ceramisti, l’Associazione La Fierucola APS, con il patrocinio del Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Officina Creativa by ARTEX, Osservatorio Mestieri d’Arte, Associazione Italiana Città della Ceramica, Associazione Europea Città della Ceramica, La ceramica moderna ed antica.

Riferimenti: fieradellaceramica@gmail.com; Tel. (+39 3477416184); info@lafierucola.org; www.artedellaceramica.net; www.lafierucola.org.

(3 ottobre 2023)

