Inaugurato a Pietrasanta il nuovo murale di Tano Pisano che inneggia alla pace

Si intitola semplicemente PACE il nuovo murale di Tano Pisano collocato sul muro esterno del complesso monumentale di Sant’Agostino, nell’omonima via a Pietrasanta, all’altezza di Piazzetta Mitoraj, inaugurato questo pomeriggio alla presenza del Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, della Presidente del Consiglio Comunale Paola Brizzolari e dell’Artista.

Tano Pisano non è nuovo a questo genere di opere: due anni fa “rilesse” Guernica, il capolavoro di Picasso. L’anno scorso omaggiò le Alpi Apuane con una citazione Michelangiolesca. Stavolta l’artista siciliano di nascita e versiliese d’adozione, ammette di essere sopraffatto dalla realtà, di percepire la mancanza di spazi mentali di libertà e di sentire il bisogno di una “chiamata alla pace”, da contrapporre alle troppe “chiamate alle armi”.

Come in passato, la creazione site specific di Tano Pisano appare come una costruzione poetica astratta, realizzata su 48 pannelli di plexiglas (montati su una struttura di legno ancorata su a un’altra metallica appositamente progettata per non danneggiare il muro), che misura sei metri di larghezza per due di altezza, visibile sempre, gratuitamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

La coloratissima istallazione invita ad ammirare ogni centimetro quadrato dell’opera che è una ricerca pittorica complessa, ma che nella parte destra poi svela la sua natura di monito: compare infatti l’immagine di uno dei “ritratti del Fayyum”, ispirata cioè ai dipinti straordinariamente realistici che datano tra il I secolo avanti Cristo e il III dopo Cristo, e ritrovati nella necropoli in Egitto. Realizzati quando il protagonista era ancora in vita, dopo la sua morte questi ritratti venivano attaccati ai sarcofagi del defunto. In questo caso, il volto realizzato da Tano Pisano nella parte superiore reca le bandiere della Palestina e di Israele, vicine, affiancate così tanto da non sembrare simboli di popoli in lotta.

Inoltre, nel nuovo murale c’è un riferimento a Guernica, il capolavoro di Pablo Picasso custodito nel Museo Reina Sofia di Madrid. Nella parte inferiore del murale di Tano Pisano, infatti, è ben evidente una mano che impugna una spada spezzata: la stessa era comparsa in Guernika, il murale che l’Artista siciliano aveva realizzato a Pietrasanta nell’estate del 2023. Ovviamente il riferimento è all’assoluta inutilità della guerra, qui tradotta in un’immagine forte.

L’opera di Tano Pisano resterà visibile liberamente fino al prossimo 6 gennaio 2026.

Tano Pisano

PACE

Costruzione poetica

10.07.2025 – 06.01.2026

Via Sant’Agostino 1

Pietrasanta

Ingresso libero

www.tanopisano.com

operaunica2016@gmail.com

(10 luglio 2025)

