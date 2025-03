Il “niet” del ministro Giuli a Tomaso Montanari alla presidenza della Fondazione Museo Ginori

di Effegi

Tomaso Montanari è stato rimosso dalla presidenza della Fondazione Museo Ginori per decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha nominato al suo posto Marco Corsini, sindaco di Rio nell’Elba. La scelta ha suscitato polemiche, soprattutto perché Montanari era sostenuto sia dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – che non l’ha presa bene – sia dal sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, i quali avevano espresso parere favorevole alla sua riconferma.

Montanari ha definito la decisione un “atto miserabile” e ha ipotizzato che possa essere una ritorsione politica, legata alla querela per diffamazione che il ministro Francesco Lollobrigida ha presentato nei suoi confronti. Il fatto che Marco Corsini non abbia un curriculum specifico nel settore museale ha ulteriormente alimentato le critiche. La vicenda viene interpretata da molti come un segnale inquietante per l’autonomia della cultura, con il rischio che le istituzioni culturali diventino strumenti del potere politico anziché spazi di libero pensiero.

(13 marzo 2025)

