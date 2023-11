Codice giallo per martedì 21 novembre per valli Bisenzio e Ombrone pistoiese

La perturbazione atlantica in arrivo sull’Italia interesserà la Toscana il martedì 21 novembre con piogge sparse, soprattutto sulle zone settentrionali, più diffuse dal pomeriggio e in estensione anche sulle altre aree. Possibilità di rovesci e isolati temporali si verificheranno su Arcipelago e grossetano.

Per questo la sala operativa ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido a partire dalle 16 e fino alla mezzanotte di domani martedì 21 novembre per la zona val di Bisenzio e Ombrone pistoiese.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione

Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(20 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata