Al sud chi lavora guadagna fino all’11% in meno

Il rapporto del 2024 sulle retribuzioni di Odm consulting che Il Sole 24 Ore cita il 20 gennaio, utilizzando per l’analisi i dati di 900 aziende, ha analizzato le retribuzioni dei primi 9 mesi del 2023.

Secondo i risultati dimensione aziendale, area territoriale e settore sono i tre fattori che incidono di più sulla retribuzione base annua. Al Sud si guadagna fino all’11,5% in meno della media, tanto per cambiare. Anche il settore in cui si lavora fa la differenza: quello che paga meglio è la finanza: + 15% più della media.

Sono state raccolte, rispettando i dati anonimi, informazioni su quasi 8 milioni di lavoratori dipendenti di imprese private, determinato utilizzando i dati Inps.

(20 gennaio 2024)

