Sussulti Metropolitani: a Scandicci la quarta tappa del festival teatrale diffuso sulla Città Metropolitana

Quarta tappa a Scandicci per Sussulti Metropolitani, il festival diffuso di teatro, danza e musica sulla Città Metropolitana fiorentina che quest’anno festeggia la quarta edizione con un cartellone per ogni tipo di pubblico, tutto a ingresso gratuito. L’iniziativa è a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti con il contributo del Comune di Scandicci, con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli e sarà al Parco Poggio Valicaia (via della Poggiona) dal 1 al 2 settembre. Tra i protagonisti Andrea Bruno Savelli, Nicola Pecci, Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti, Cristina Pelissero e Andrea Bruni (necessaria la prenotazione via mail a sussultimetropolitani@gmail.com o via Whatsapp a 3463038170. Info www.teatrodante.it).

Sussulti Metropolitani è possibile grazie al contributo di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Barberino-Tavarnelle, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Scandicci e Comune di Sesto Fiorentino: l’ultima tappa sarà dal 7 al 10 settembre a Campi Bisenzio.

Si parte venerdì 1 settembre ore 19 con la produzione Fondazione Accademia dei Perseveranti “Maledette canzoni d’amore” di e con Andrea Bruno Savelli e con Nicola Pecci, con le musiche di Stefano De Donato e light design di Alessandro Ruggiero, un recital musicale dedicato a Jim Morison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Marley, Elvis Presley e John Lennon, artisti indimenticabili che hanno raccontato la sofferenza, lo stupore e l’amore attraverso le loro canzoni. Conclusione sabato 2 settembre con la lettura scenica “L’uomo che piantava gli alberi”, con Andrea Bruni che ha curato anche la regia insieme ad Alessia De Rosa e con l’ambientazione sonora a cura Alessandro Luchi: viene raccontata la storia di Elzéard Bouffier, un vecchio contadino che, con impegno costante, riforestò da solo un’arida vallata ai piedi delle Alpi. Da non perdere l’iniziativa dedicata ai più piccoli in programma venerdì alle 16 “Animali parlanti e dove trovarli”, letture animate e laboratorio di origami con Emanuel Baldi, Valentina Cappelletti e Cristina Pelissero.

Ingresso

gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni

www.teatrodante.it

sussultimetropolitani@gmail.com

tlf 3463038170

(30 agosto 2023)

