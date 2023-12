Michael Stipe in mostra all’ICA di Milano

Abbiamo sempre amato Michael Stipe, con quella sua aria un po’ da vecchietto che aveva anche da giovane; abbiamo molto amato i suoi R.E.M sciolti dal 2011 e visto molti dei film che ha prodotto (venticinque, per la cronaca) e presumibilmente ameremo la grade mostra che lo vedrà protagonista dal 12 dicembre 2023 al 16 marzo 2024 all’ICA di Milano. I have lost and I have been lost but for now I’m flying high, è il titolo dell’esposizione che affronta i concetti della resilienza e della vulnerabilità umana attraverso la tecnica del ritratto, alla base appunto dell’esposizione milanese e che vi consigliamo di non perdere. (30 novembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata