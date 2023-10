Allerta meteo arancione per temporali forti su Pistoia fino alle mezzanotte di domani martedì 24 ottobre

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo “arancione” per rovesci e temporali sparsi anche forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore a Pistoia dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì 24 ottobre.

Il Piano di protezione civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina del sito istituzionale. È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni in tempo reale sulle situazioni di allerta e scaricare gratuitamente l’applicazione “Cittadino informato” per Android e Iphone.

(23 ottobre 2023)

