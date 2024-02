Livorno. Firma in Comune di un protocollo di intesa per la valorizzazione della Fortezza Vecchia

Lunedì 12 febbraio, alle ore 10 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, sarà firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Camera di Commercio Maremma e Tirreno, per la realizzazione di azioni necessarie all’attuazione del programma di valorizzazione della Fortezza Vecchia.

L’atto è propedeutico ad un percorso già avviato di federalismo culturale che porterà il Comune di Livorno ad acquisire la proprietà della Fortezza Vecchia.

Firmeranno il protocollo il sindaco Luca Salvetti, l’assessora al Porto Barbara Bonciani, il presidente della Camera di Commercio Maremma e Tirreno Riccardo Breda e per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Claudio Capuano.

Saranno presenti il dirigente del Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni Giovanni Cerini, il dirigente Settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni Roberto Pandolfi e Melania Lessi responsabile Ufficio Edilizia Scolastica e Culturale.

Il percorso di acquisizione è nato attraverso un progetto di valorizzazione del bene che prevede una serie di riqualificazioni anche strutturali dell’edificio. Per giungere all’acquisizione del bene da parte del Comune è necessario firmare il protocollo di intesa, che serve al Comune per avere il titolo giuridico dalla Camera di Commercio (proprietaria delle gallerie) e dunque per poter lavorare anche nella parte sottostante, e per fare in modo che l’Autorità Portuale continui ad avere la gestione della Fortezza Vecchia.

Di conseguenza la gestione del bene sarà pubblica.

(9 febbraio 2024)

