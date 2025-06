Biblioteca al mare: letture, prestiti e incontri “Nati per Leggere” dal 17 giugno al 12 settembre

A partire da martedì 17 giugno riapre la Biblioteca al Mare, l’iniziativa estiva promossa dalla Biblioteca Labronica del Comune in collaborazione con la Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche, pensata per portare in riva al mare la lettura e i servizi bibliotecari.

Fino al 12 settembre, la Biblioteca al Mare sarà attiva due giorni alla settimana, ogni martedì e venerdì, dalle 11.00 alle 16.00, nello spazio antistante lo stabilimento balneare Onde del Tirreno, con una selezione di titoli gratuita e accessibile a tutti.

Il servizio consentirà al pubblico, in un contesto rilassato e informale, di iscriversi alla biblioteca comunale, prendere libri in prestito, ricevere informazioni sugli eventi culturali in corso, accedere al servizio di prestito digitale MLOL – MediaLibraryOnLine, che permette la consultazione gratuita di quotidiani, ebook, video e audiolibri.

Lo scaffale mobile della Biblioteca al Mare proporrà una selezione ampia e variegata di titoli per ogni fascia dì età e interesse: dai grandi classici alle novità editoriali, con romanzi fantasy, gialli, thriller, biografie, narrativa storica e libri di avventura. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, con una raccolta di albi illustrati, racconti e libri gioco dedicati a bambine e bambini fino ai 6 anni.

Per questi giovanissimi lettori sono previste quattro giornate di letture ad alta voce, curate dai volontari del progetto nazionale Nati per Leggere (NpL), promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, per stimolare l’ascolto attivo e avvicinare i piccoli al piacere della lettura sin dalla tenera età. L’iniziativa si inserisce, insieme alle rassegne letterarie LeggerMente e La Bella Estate, nel quadro delle attività estive promosse per incentivare la lettura a Livorno. La città, che ha ottenuto la qualifica di Città che legge per il triennio 2024-2026, conferma il proprio impegno a favore della diffusione della cultura e del libro.

Per informazioni: Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi | 05860824511 | bibliotecadigitale@comune.livorno.it.

BIBLIOTECA AL MARE 2025

DAL 17 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE 2025

TUTTI I MARTEDI E VENERDI: ORE 11.00-16.00 (ESCLUSO VENERDI’ 15 AGOSTO)

STABILIMENTO ONDE DEL TIRRENO (EX PEJANI)

V.LE ITALIA, 118 – 57128 LIVORNO

(13 giugno 2025)

