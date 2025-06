Al via “Leggermente 2025”, il 29 giugno

S’inaugura domenica 29 giugno, ore 18:30, Leggermente, Incontri letterari, la rassegna di appuntamenti con autrici e autori in programma sul palco della Villa Fabbricotti, viale della Libertà 30, a Livorno.

Lunedì 30 giugno il testimone passa a Teresa Ciabatti, più volte finalista al Premio Strega, che con Cecilia Caleo e l’avvocata Aurora Matteucci presenteranno l’ultimo romanzo della scrittrice, Donnaregina, edito da Mondadori. Chi è davvero il boss della camorra ’o Nasone? Deve scoprirlo, incaricata dalla testata per cui scrive, una giornalista che di criminalità sa poco o nulla. Ma quando l’uomo inizia a raccontare – con nostalgia e dolore – le perdite, gli affetti, le donne amate, qualcosa cambia. Tra diffidenza e intimità inattesa, la relazione fra i due si sposta nei territori ambigui del sentimento e della memoria. Il boss non rinnega il passato, ma si mostra vulnerabile. Lei, che lo ascolta mentre segue le tracce del figlio dell’uomo nelle strade di Napoli, capisce in realtà di star cercando la propria figlia, sempre più sfuggente. Con una scrittura affilata e spietatamente lucida, Ciabatti dà voce a una storia intensa sul potere, l’identità e l’incomprensione.

La manifestazione è organizzata da Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il contributo di Fondazione Livorno.

Ingresso libero senza prenotazione.

(27 giugno 2025)

