Ad Arezzo monumenti illuminati per la giornata mondiale della prematurità, per la lotta contro il cancro al polmone e per la sindrome da delezione del cromosoma 22

Si comincia venerdì 17 novembre con l’illuminazione di viola del monumento a Guido Monaco e si continua sabato 18, giorno in cui il cavallo installato al centro della rotonda di via Tarlati verrà illuminato di bianco, e mercoledì 22 novembre quando verrà illuminato di rosso la statua di Guido Monaco nell’omonima piazza. I tre appuntamenti, per testimoniare la partecipazione del Comune di Arezzo rispettivamente in occasione della giornata mondiale della prematurità, della giornata di sensibilizzazione per la lotta contro il cancro al polmone e della giornata internazionale della sindrome da delezione del cromosoma 22. La prima è organizzata da SIN e Vivere per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulle nascite pretermine, cioè quelle avvenute prima della 37ª settimana di gestazione; la seconda, indetta dall’organizzazione nazionale di volontariato ALCASE Italia ODV, intende, da un lato, dare conforto ai malati e alle loro famiglie (che sentiranno così la vicinanza delle istituzioni e della loro comunità) e, dall’altro, diffondere un’informazione corretta ed aggiornata sul cancro del polmone; l’ultima, organizzata da Aidel22 (Associazione italiana delezione cromosoma 22), ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza di una patologia rara causata da un difetto genetico che si sviluppa durante la gestazione causando problemi di gravità variabile in una molteplicità di aree, ma in particolare velo-cardio-facciale.

(16 novembre 2023)

