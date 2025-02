Tutto Beethoven con l’Orchestra da Camera Fiorentina Eroica, Coriolano, Egmont. Direttore Giovan Battista Varoli

Una sinfonia nata per celebrare Napoleone e intrisa di temi quali il coraggio e il trionfo, ma soprattutto una pagina cardine della storia della musica, in cui balenano i prodromi del Romanticismo. Una serata tutta dedicata al genio di Beethoven, e con al centro la celebre “Eroica”, quella che l’Orchestra da Camera Fiorentina proporrà venerdì 28 febbraio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. La direzione sarà affidata a Giovan Battista Varoli.

Composta nel 1802, la “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore” – passata alla storia come “Eroica” – racchiude lo spirito della rivoluzione francese e gli ideali repubblicani di eguaglianza, libertà, fraternità. Tuttavia, quando Napoleone si autoproclamò imperatore, Beethoven strappò il frontespizio della partitura con dedica: il nuovo destinatario fu il principe Lobkowicz, aristocratico e musicista boemo che ospitò la prima esecuzione.

Completeranno il programma le ouverture “Egmont” e “Coriolano”, entrambe composte per opere teatrali di grandi autori: Goethe e Heinrich Joseph von Collin.

Sul podio, come detto, salirà Giovan Battista Varoli, a lungo collaboratore di Tempo Reale, GAMO Ensemble, Coro Harmonia Cantata e Maggio Fiorentino Formazione, di cui è stato presidente e direttore musicale.

Programma concerto

L. v. Beethoven Coriolano, ouverture in do minore, op. 62

L. v. Beethoven Egmont, ouverture in fa minore, op. 84

L. v. Beethoven Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, op. 55 “Eroica” Venerdì 28 febbraio 2025 – ore 21

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 5 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore: GIOVAN BATTISTA VAROLI

