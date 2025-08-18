Temporali forti, allerta gialla per martedì 19 agosto

di Redazione Toscana

Temporali in arrivo martedì 19 agosto, nel pomeriggio. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione (costa e isole esclusi).

Possibili colpi di vento e isolate grandinate. La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì: si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi bollettini. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.

(18 agosto 2025)

