Maltempo in Toscana: due morti, ospedali inondati, esondazioni. Chiusi tratti dell’A11 e la Fi-Pi-Li

Già nel tardo pomeriggio la Regione Toscana aveva diramato un comunicato dove dava conto della riunione del tavolo dell’unità di crisi regionale della Protezione Civile della Toscana con le Province, la Città Metropolitana di Firenze, le Prefetture, i Vigili del Fuoco e l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, insieme a Bernardo Mazzanti, responsabile della Protezione civile regionale, e Giovanni Massini, responsabile del settore idrologico e geologico regionale.

La situazione si presentava critica, ma i conti con la tempesta hanno tracciato un bilancio tragico: sono due le vittime, un uomo di 85 anni e una donna di 84, mentre è esondato il Bisenzio e l’acqua allagava gli ospedali di Prato, Empoli, Pontedera e Borgo San Lorenzo. A Prato problemi anche alla stazione mentre nell’entroterra si facevano i conti con black-out per oltre 3.500 utenze. Già alle 21.00 il presidente Giani aveva detto: “Le immagini sono chiare, non scendete in strada. Non circolate con l’auto, chi può raggiunga i piani alti delle case”. A Seano, nel comune di Carmignano (Po), era già esondato il torrente Furba ed è in corso assistenza alla popolazione. Allagamenti sono localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (LU), e tra la piana pisana e quella fiorentina. Mentre scriviamo sono fortissime le raffiche di vento che percepiamo dall’esterno. Le cifre parlano di oltre 100kmh all’argentario, più di 80kmh a Viareggio.

E mentre si attende la piena dell’Arno a Firenze per le 12 del 3 novembre risulta chiusa l’A11 tra Prato Ovest e Pistoia. Chiusa anche la superstrada Firenze-Pisa-Livorno a Pontedera.

Le scuole sono chiuse a Prato e Viareggio (Lucca) e nei comuni di Stazzema, Seravezza, Camaiore e Massarosa. Idrovore accese alla Bufalina a Torre del Lago (Lucca) dal Consorzio di Bonifica a causa dell’innalzamento del livello del Lago di Massaciuccoli. Nelle prossime ore un bilancio più preciso con il calmarsi della tempesta.

(3 novembre 2023)

