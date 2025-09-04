Al Livorno Music Festival “C’era una volta l’America”, il 5 settembre

L’Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, luogo simbolo del made in Italy e crocevia tra memoria industriale e cultura contemporanea, ospita un concerto travolgente che fonde cinema, tango e virtuosismo strumentale.

Il grande sassofonista e direttore Federico Mondelci, tra i più autorevoli interpreti a livello internazionale, guida la LMF Saxophone Orchestra – composta da 14 giovani talenti – insieme a Marco Vanni, docente al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, in un viaggio musicale ricco di stili, emozioni e sorprese.

Dal fascino teatrale dell’Arlésienne di Bizet alle atmosfere cinematografiche evocate dalle musiche di Morricone e dall’omaggio a Riz Ortolani, passando per il ritmo pulsante del tango di Piazzolla e le incursioni nello swing americano di Sammy Nestico, il concerto celebra il sassofono come voce universale capace di attraversare epoche, generi e passioni.

Programma: Georges Bizet – L’Arlésienne (Prélude – Pastorale – Farandole)

Michele Mangani – Omaggio a Riz Ortolani

Ennio Morricone – Selezione da Gli Intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, The Mission

Lennon/McCartney – Come Together (arr. M. Morganti)

Antônio Carlos Jobim – Se todos fossem iguais a você (arr. M. Morganti)

Roberto Molinelli – Tango Club

Astor Piazzolla – Escualo, Oblivion, Libertango

Gianni Iorio – Sagra d’Estate

Sammy Nestico – Hay Burner (arr. C. Rotatori) Artisti: Federico Mondelci – direttore e sassofono solista

Marco Vanni – sassofono

LMF Saxophone Orchestra:

Edoardo Andolfi, Gretha Mortellaro, Luca Chiarini, Tommaso Rocchetti, Christian Summa, Stefano Luciani, Ambra Zotti, Gerardo Cervasio, Aurora Gaggioli, Ilaria Cascinelli, Sara Greco, Lorena Moretti, Davide Zolesi, Gabriele Roscio Venerdì 5 settembre, ore 21:00

PONTEDERA – Auditorium del Museo Piaggio

C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA – MONDELCI / VANNI / SAX ORCHESTRA

In coproduzione con Fondazione Piaggio

Informazioni: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel. +393284799974.

(4 settembre 2025)

