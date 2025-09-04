Pubblicità
28.5 C
Roma
24.7 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

3 ore fa
HomeLivorno CulturaAl Livorno Music Festival "C'era una volta l'America", il 5 settembre

Al Livorno Music Festival “C’era una volta l’America”, il 5 settembre

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
11
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Il forum sessista ha un amministratore, e l’amministratore ha un nome e un cognome
Articolo successivo
Saremmo al “Mia Moglie 2.0”, cosa non farebbero pur di divertirsi tra maschiacci

L’Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, luogo simbolo del made in Italy e crocevia tra memoria industriale e cultura contemporanea, ospita un concerto travolgente che fonde cinema, tango e virtuosismo strumentale.

Il grande sassofonista e direttore Federico Mondelci, tra i più autorevoli interpreti a livello internazionale, guida la LMF Saxophone Orchestra – composta da 14 giovani talenti – insieme a Marco Vanni, docente al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, in un viaggio musicale ricco di stili, emozioni e sorprese.

Dal fascino teatrale dell’Arlésienne di Bizet alle atmosfere cinematografiche evocate dalle musiche di Morricone e dall’omaggio a Riz Ortolani, passando per il ritmo pulsante del tango di Piazzolla e le incursioni nello swing americano di Sammy Nestico, il concerto celebra il sassofono come voce universale capace di attraversare epoche, generi e passioni.

 

Programma:

Georges BizetL’Arlésienne (Prélude – Pastorale – Farandole)
Michele Mangani Omaggio a Riz Ortolani
Ennio Morricone – Selezione da Gli Intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, The Mission
Lennon/McCartneyCome Together (arr. M. Morganti)
Antônio Carlos JobimSe todos fossem iguais a você (arr. M. Morganti)
Roberto Molinelli Tango Club
Astor PiazzollaEscualo, Oblivion, Libertango
Gianni Iorio Sagra d’Estate
Sammy NesticoHay Burner (arr. C. Rotatori)

Artisti:

Federico Mondelci – direttore e sassofono solista
Marco Vanni – sassofono
LMF Saxophone Orchestra:
Edoardo Andolfi, Gretha Mortellaro, Luca Chiarini, Tommaso Rocchetti, Christian Summa, Stefano Luciani, Ambra Zotti, Gerardo Cervasio, Aurora Gaggioli, Ilaria Cascinelli, Sara Greco, Lorena Moretti, Davide Zolesi, Gabriele Roscio

Venerdì 5 settembre, ore 21:00
PONTEDERA – Auditorium del Museo Piaggio
C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA – MONDELCI / VANNI / SAX ORCHESTRA
In coproduzione con Fondazione Piaggio

 

Informazioni: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel. +393284799974.

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Il forum sessista ha un amministratore, e l’amministratore ha un nome e un cognome
Articolo successivo
Saremmo al “Mia Moglie 2.0”, cosa non farebbero pur di divertirsi tra maschiacci
Firenze
cielo sereno
28.5 ° C
29.6 °
27.5 °
48 %
2.2kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
32 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Saremmo al “Mia Moglie 2.0”, cosa non farebbero pur di divertirsi...

In Evidenza

Il forum sessista ha un amministratore, e l’amministratore ha un nome...

Firenze Politica