Siccome è dalla parte del popolo il Governo Meloni impugna la legge toscana sul salario minimo

Dunque è ufficiale: dopo avere accusato gli italiani di essere patate da divano che non vogliono fare un accidente, rimediando la maggioranza relativa e i voti necessari a formare il governo; dopo avere sbraitato a destra e a manca il proprio amore per il popolo e avere raccontato dentro ogni video quanto ha a cuore il benessere degli Italiani, soprattutto di quegli italiani che votano per lei, la presidente Meloni che vuole cambiare la legge elettorale non solo per fare un favore a Calenda, ha deciso di impugnare la recente legge regionale della Toscana che assegna un punteggio premiale alle imprese che offrono un salario lordo minimo di 9 euro.

c’è infatti differenza profonda tra il millantare e l’agire: e Giorgia Meloni ci ha abituati a fare il contrario di quello che dice, intuendo perfettamente che almeno il 30% degli italiani che vanno a votare continuerà a sostenerla, qualsiasi cosa faccia. In attesa che il 30% di dormienti si risvegli a più saggia [sic] coalizione.

Mentre l’economia langue, a parte quella bellica che ingrassa pochi italiani e che per motivi che sono ovvi il governo rifiuta di citare, il potere d’acquisto degli italiani rimane lo stesso (anzi, a fronte dell’aumento dei pressi, cala) e non bastano le panzane sulle spiagge piene e sugli Italiani in vacanza – perché mentre la presidente del Consiglio in sfregio alla povertà altrui si ritira in esclusive e riservatissime contrade in Puglia 11 milioni di italiani in vacanza non ci vanno. Naturalmente se questi 11 milioni di italiani non sono in grado di far soldi mica si può incolpare il Governo.

Così risulta chiaro, forse chiarissimo: Meloni stava, sta e starà sempre dalla parte dei poteri forti, di Confindustria e delle varie consorterie e corporazioni che sono un tappo allo sviluppo dell’economia italiana e che la votano. Da destra sociale a destra padronale. La prossima svolta è dietro l’angolo e sarà la destra illiberale e autoritaria.

(6 settembre 2025)

