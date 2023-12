Mortale infortunio sul lavoro nel savonese. Muore operaio 61enne precipitato da un’altezza di dieci metri

“Ennesima tragedia questa mattina a Borghetto, dove un lavoratore edile è morto a causa di un incidente sul lavoro in un cantiere in via Edmondo De Amicis. Un operaio di 61 anni di nazionalità albanese, dipendente di una ditta di Cuneo è precipitato a terra da circa 8-10 metri d’altezza. In attesa di comprendere la dinamica di quanto accaduto, Fillea Cgil e Feneal Uil denunciano come quella degli infortuni sul lavoro, anche mortali, sia una mattanza che continua nell’indifferenza della politica nazionale e regionale, questo, nonostante in Liguria si registrano dati pessimi, soprattutto sugli infortuni mortali e Savona e la sua provincia hanno la maglia nera per numero di morti rispetto agli abitanti – sono oltre 80 i lavoratori e lavoratrici morti nei luoghi di lavoro nel periodo 2012 -2023. Si tratta di una situazione insostenibile e drammatica, una emergenza nazionale non più sostenibile: il Governo, anziché aumentare il numero degli ispettori e le ispezioni sui luoghi di lavoro, le risorse agli organi di vigilanza e agli enti preposti, la formazione e la prevenzione, deregolamenta il sistema degli appalti e dei subappalti e non destina nulla a nuovi investimenti”. Così Michele Bello Segretario Generale Fillea CGIL Savona e Marco De Andreis Segretario Regionale Feneal Liguria, in una nota stampa congiunta inviata in redazione. (12 dicembre 2023) ©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata