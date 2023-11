“La mafia non deve fermarvi”, a Palazzo Ducale Rosaria Costa Schifani

, vedova di Vito Schifani, uno degli uomini della scorta che perse la vita nell’attentato contro il giudice Falcone a Capaci, saràa Palazzo Ducale per partecipare alla presentazione del suo libro “La mafia non deve fermarvi”. In dialogo con Andrea Macario, referente per la Liguria dell’associazione Libera, ci sarà sua figlia Erika. L’appuntamento si svolge – a partire dalle– in un contesto altamente evocativo:. Tra le foto esposte ci sono infatti anche i ritratti che la fotografa fece a Rosaria Schifani, quando al suo funerale prese la parola nella chiesa gremita e pronunciò un discorso passato alla storia come una testimonianza del dolore che ha attraversato la città di Palermo in quegli anni e di cui fu testimone nelle vesti di fotoreporter anche Letizia Battaglia: solo tra il ’92 e il ’93 la mafia palermitana fece 117 vittime. Da allora e per gli anni successivi, Rosaria è rimasta sempre in prima linea per testimoniare l’orrore e lottare per la legalità, come ha fatto anche pubblicando questo libro, uscito a maggio di quest’anno, che ripercorre le dolorose vicende di quegli anni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di visitare la mostra con biglietto ridotto al prezzo speciale di 10 €. (8 novembre 2023)– diritti riservati, riproduzione vietata