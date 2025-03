Sono Fiorella Mannoia, Stefano Bollani e Cristiano De André i primi nomi di Mont’Alfonso sotto le stelle 2025, il festival che ogni estate porta musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane.

Cristiano De André sarà in concerto mercoledì 6 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) nell’ambito del “De André Canta De André Best Of Tour”: un omaggio al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, Cristiano De André porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato nel progetto discografico “De André Canta De André”. Con lui sul palco ci saranno Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere tornerà Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria siederà Ivano Zanotti.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, sabato 9 agosto, sarà la volta di Stefano Bollani e del suo Piano Solo Tour: un live che promette di essere unico. Piano Solo è infatti uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio inaspettato, governato dall’estro del momento: dalla classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale segnato da improvvisazione e creatività. E poi, la grande chimica con il pubblico, chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata. Con imprevedibili richieste.

Imperdibile l’appuntamento con Fiorella Mannoia, lunedì 11 agosto ancora alla Fortezza di Mont’Alfonso nell’ambito del Fiorella Sinfonica Tour: l’artista sarà affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis, i successi del suo repertorio saranno così declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancheranno brani più recenti come “Disobbedire”, il singolo che dà il titolo all’ultimo album: un disco che celebra i 70 anni dell’artista con 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Il concerto di Fiorella Mannoia è organizzato in collaborazione con Leg.

I biglietti per i tre spettacoli sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) sarà possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario). Info www.montalfonsoestate.it. Dopo i live di Gianna Nannini, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Roberto Vecchioni – solo per citare alcuni big passati sul palco di Mont’Alfonso sotto le stelle – anche questa edizione 2025 del festival si annuncia ricca di ospiti illustri, che saranno annunciati a breve. Info tel. 0583 641007 – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org. Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

Info: www.montalfonsoestate.it | www.turismo.garfagnana.eu | www.castelnuovogarfagnana.org.

(5 marzo 2025)

