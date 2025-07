Ai Magazzini Generali di Livorno “Disarmiamo i porti della Guerra”

Sabato 12 luglio si apre il primo atto della quinta e ultima coordinata con il progetto di Sara Leghissa per il billboard esterno dei Magazzini Generali.

Coordinate è un programma biennale inaugurato nel luglio 2023 che prevede interventi artistici che dal nuovo polo culturale dei Magazzini Generali dialoga con la città e il mondo.

Disarmiamo i porti della guerra è la prima pietra di fondazione di un progetto espositivo che si inaugura il 13 settembre 2025, legata al rapporto tra uomo e acqua, alle realtà malleabili delle acque dei fiumi e dei mari, mezzi per interscambi economici, politiche belliche e di conoscenza.

Sara Leghissa interviene nello spazio pubblico, una strada di passaggio, per lanciare un invito rivolto alla città e a chi la attraversa, esplorando, come al suo solito, le dinamiche di potere al suo interno, proseguendo una ricerca che nasce da un bisogno di connessione, condivisione e trasformazione con i contesti e le persone.

L’affissione a Livorno si iscrive in una pratica di ricerca e condivisione di contenuti che vuole diffondere nello spazio pubblico voci di giornalisti/e ed attivisti/e le cui posizioni sono silenziate dai mass media Occidentali.

COORDINATE 5

Disarmiamo i porti della guerra

di Sara Leghissa

Un progetto di Carico Massimo e Fondazione Magazzini Generali 48°50°

a cura di Juan Pablo Macías e Alessandra Poggianti sabato 12 luglio 2025 H 21.15

Magazzini Generali

via della Cinta Esterna 48/50 – Livorno

Il messaggio sarà affisso durante la serata del 12 luglio in presenza dell’artista che incontrerà il pubblico presente a PIANO 0 reading and listening bar. Alle ore 22.30 la serata continua con il concerto live di Kuzu.

Sara Leghissa è un artista indipendente con base a Milano. La sua pratica avviene principalmente nello spazio pubblico attraverso un principio di ecologia delle risorse, che si serve il più possibile di ciò che è già disponibile nella realtà. Con il suo lavoro crea sistemi e dispositivi che cercano di mimetizzarsi e confondersi con il contesto, per veicolare immagini e contenuti e per incontrare e intercettare pubblici diversi, attraverso l’uso di tecnologie accessibili e legate all’ordinario. Ha co-fondato il progetto artistico Strasse e ha collaborato con divers3 artist3 e collettivi indipendenti. Co-organizza per la scena italiana Nobodys Business, una piattaforma indipendente per lo scambio di pratiche nella performing art, NESSUNO, luogo in cui generare comunità e resistenze attraverso la pratica della festa, e Sauna Never Dry, una stanza di legno che contiene la strumentazione per ottenere aria secca ad alta temperatura, e che diventa espediente di incontro e costruzione di pratiche collettive.

Per la casa editrice NERO Editions ha pubblicato i libri “Will you marry me?” e “La scuola ha riaperto come dopo una nevicata”.

Ha presentato il proprio lavoro in contesti e festival italiani e internazionali, tra cui Santarcangelo Festival (IT), Triennale Teatro dell’Arte (IT), Short Theatre (IT), far Festival (CH), Festival Parallele (FR), Saal Biennal (EE), Beursschouwburg (BE), Malta Biennale Arte (MT).

Con il contributo di Regione Toscana, Comune di Livorno, Fondazione Livorno e Giovani sì.

